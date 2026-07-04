Trofeo Arvedi alla Canottieri Baldesio: Giuseppe La Vela conquista il titolo

È Giuseppe La Vela ad aggiudicarsi l’edizione 2026 del Torneo di San Pietro – Trofeo Arvedi, disputato sui campi in terra rossa della Canottieri Baldesio.

Il tennista del Tennis Club Padova, testa di serie numero 1 del tabellone e classificato 2.1, ha superato in finale Alessio Zanotti (Tennis Club Treviglio, testa di serie numero 3 e classifica 2.2) con il punteggio di 6-2 6-2, confermando il ruolo di favorito della manifestazione.

A rendere ancora più significativo il successo è il legame che unisce La Vela alla Canottieri Baldesio. Pur essendo tesserato per il Tennis Club Padova, il giocatore vive in provincia di Brescia e da circa un anno si allena a Cremona con il Menga Ocera Tennis Team, che ha sede proprio alla Baldesio.

La finale ha visto La Vela prendere subito il controllo dell’incontro.

Zanotti, al servizio nel primo game, è riuscito a conquistare un solo quindici prima di cedere immediatamente la battuta. La testa di serie numero uno ha consolidato il vantaggio portandosi sul 3-0 e poi sul 4-0. Zanotti ha provato a riaprire il set conquistando due giochi consecutivi fino al 4-2, ma nel settimo game, il primo arrivato ai vantaggi, è stato ancora La Vela a fare la differenza. Il set si è chiuso sul 6-2.

Nel secondo parziale Zanotti è partito meglio, tenendo il servizio a zero nel game inaugurale. La Vela ha però risposto immediatamente, pareggiando i conti e conquistando il break del 2-1. Il momento decisivo è arrivato nel quinto gioco, uno dei più spettacolari dell’incontro, caratterizzato da scambi di alto livello, una pregevole palla corta di Zanotti e un passante incrociato vincente di La Vela, applauditi dal pubblico presente. Dopo aver annullato diverse palle break, La Vela ha mantenuto il servizio e si è portato sul 4-1. Da lì ha gestito con autorità il vantaggio, chiudendo anche il secondo set per 6-2 e conquistando il titolo.

Il cammino dei due finalisti aveva confermato i valori espressi dal seeding. La Vela era approdato all’atto conclusivo eliminando Mattias Pisanu (Tennis Club Crema) e Davide Pontoglio (Tennis Club Treviglio), senza perdere un set. Zanotti, invece, aveva superato Gabriele Maria Piano (Canottieri Nino Bixio 1883) e aveva raggiunto la finale dopo il ritiro del portacolori della Baldesio e testa di serie numero due Riccardo Mascarini, fermato da un problema fisico in semifinale. Per il tennista cremonese si è così interrotta una straordinaria serie di tre finali consecutive, culminata con le vittorie nel 2023 e nel 2024.

Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza del delegato provinciale del Coni e socio della Canottieri Baldesio Alberto Lancetti, che ha consegnato i riconoscimenti ai due finalisti. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Cosetta Viti, arbitro di sedia della finale, e a Donatella Mondoni, giudice arbitro del torneo, per il prezioso lavoro svolto durante tutta la manifestazione.

Grande la soddisfazione di Giuseppe La Vela, che ha raccontato il legame ormai consolidato con la Baldesio: “È bello vincere qui perché mi alleno qua, quindi sto più qua che a casa mia. Questi due campi sono spettacolari, mi piacciono un sacco e magari il prossimo anno ci rivedremo di nuovo”.

Il tennista siciliano, trasferitosi nel 2018 in provincia di Brescia, ha poi sottolineato il percorso di crescita compiuto nell’ultimo anno grazie al lavoro svolto con Massimo Ocera e Giuseppe Menga: “Sono con Menga e Ocera da circa un anno. Quando sono arrivato ero intorno alla posizione 850 del ranking, mentre proprio questa settimana ho raggiunto il mio best ranking, il numero 485. I numeri parlano da soli, anche se cerco di guardare soprattutto a come miglioro giorno dopo giorno“.

Non è mancato un pensiero per il suo allenatore Giuseppe Menga, impegnato a Roma ai Campionati del Mondo Over 50: “Un grandissimo in bocca al lupo al mio coach Beppone Menga. Forza Italia, sempre!”.

Con la finale si chiude un’edizione del Torneo di San Pietro che ha confermato ancora una volta il prestigio della manifestazione organizzata dalla Canottieri Baldesio, capace di richiamare giocatori di alto livello e di offrire dieci giorni di tennis spettacolare centrali della società.

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