Tutti pazzi per i saldi estivi: il commercio cremonese cerca… l’occasione

Merce esposta, scaffali ordinati e cartellini rigorosamente ritoccati al ribasso. Le vetrine sono allestite a festa e i commessi sono già schierati, pronti ad accogliere i clienti a caccia dell’affare di stagione.

Anche a Cremona, come nel resto d’Italia, sono ufficialmente partiti i saldi estivi 2026. Due mesi di offerte scattati questa mattina, con i negozi del centro presi d’assalto fin dalle prime ore di apertura.

Nonostante il peso dell’inflazione e le incertezze economiche, l’appuntamento con gli sconti si conferma un momento cruciale. Per i commercianti è l’occasione di intercettare nuova clientela; per i consumatori, il modo per alleggerire lo scontrino.

“I saldi sono sempre una delle occasioni più importanti per tutti – conferma Marco Stanga, Vicepresidente di ConfCommercio Cremona -. Quest’anno la partenza della mattina è stata molto forte, in linea con quanto fortunatamente accade ogni anno, e le nostre stime ricalcano più o meno quelle dello scorso anno. C’è però un fattore che sta incidendo tantissimo in questa stagione, ed è il clima: purtroppo il meteo è diventato un problema davvero importante per noi. Ci auguriamo che nei prossimi giorni si possa continuare sulla scia dell’avvio, sperando che il tempo ci assista e ci dia una mano”.

“Più in generale – aggiunge -, il settore del commercio, in particolare quello dei negozi di abbigliamento e di pelletteria, sta attraversando un momento molto difficile. Da un lato pesa l’avanzata costante dell’online, dall’altro l’inflazione degli ultimi anni che ha ridotto drasticamente il potere d’acquisto delle famiglie. Oggi le persone si trovano davanti a delle scelte: o acquistano un prodotto o vanno in ferie. È un problema concreto“.

Nel frattempo, tra Piazza Roma e Corso Campi, è già un viavai di shoppers e buste piene. Perché se è vero che il budget va calcolato al millesimo, davanti alla grande occasione, a volte, ci si affida ancora al cuore.

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