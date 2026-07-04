Trofeo Lancia, Martello “Al Rally di Roma record di Ypsilon Rally2 HF”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo partiti due anni fa e siamo già arrivati alla seconda edizione del Trofeo Lancia. Il numero degli iscritti continua a crescere e qui al Rally di Roma Capitale registriamo il record di Ypsilon Rally2 HF al via. Per noi è un grande successo. Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo sia a livello nazionale sia internazionale. Siamo presenti con squadre ufficiali nei campionati francese e spagnolo, oltre che nel Campionato Europeo, sia nelle due che nelle quattro ruote motrici, e anche nel Mondiale, che ci sta regalando grandi soddisfazioni”. Lo ha dichiarato Luca Martello, Responsabile Lancia HF, a margine del Rally di Roma Capitale, dove si disputa anche il Trofeo Lancia. “Quest’anno il Rally di Roma Capitale rappresenta una sorta di prova generale in vista del prossimo anno, quando molto probabilmente entrerà a far parte del calendario del campionato del mondo – spiega Martello -Tutti vogliono essere qui per provare il percorso e raccogliere dati. È un appuntamento di grande rilievo e per noi era importante essere presenti con una partecipazione così numerosa”.

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