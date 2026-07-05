Video Pillole
Motori Magazine – 5/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Jeep Compass si rinnova con 4xe e Long Range
– Changan, per Italia un piano da 100 dealer e un centro design a Torino
– Uno spot del Ministero dei Trasporti sull’uso corretto del seggiolino
abr/gtr
– Jeep Compass si rinnova con 4xe e Long Range
– Changan, per Italia un piano da 100 dealer e un centro design a Torino
– Uno spot del Ministero dei Trasporti sull’uso corretto del seggiolino
abr/gtr
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