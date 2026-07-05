Omicidio a Palermo, un uomo si barrica in casa: le immagini





PALERMO (ITALPRESS) – Omicidio in via Sampolo, a Palermo. La vittima è un 53enne. Il corpo dell’uomo, raggiunto da alcune coltellate, è stato trovato in un appartamento al secondo piano di un palazzo. Nel frattempo un uomo si è barricato dentro l’abitazione aprendo il gas metano, minacciando di fare esplodere l’edificio, che è stato evacuato. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. xd6/vbo/mca2

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