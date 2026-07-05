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Tg Ambiente – 5/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Conou, 100% raccolta di oli minerali usati e 98% rigenerazione
– “Non è caldo, è crisi climatica”: l’allarme di Legambiente
– Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi
– Mobilità a zero emissioni, in Alto Adige nasce la Hydrogen Adige Valley
mgg/gtr/col

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