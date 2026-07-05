Tg Ambiente – 5/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Conou, 100% raccolta di oli minerali usati e 98% rigenerazione

– “Non è caldo, è crisi climatica”: l’allarme di Legambiente

– Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi

– Mobilità a zero emissioni, in Alto Adige nasce la Hydrogen Adige Valley

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