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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 7/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Consumi, arriva un nuovo format per gli acquisti
– VivaTech, chiusa la 10^ edizione. A Parigi 44 aziende italiane protagoniste
– Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi

fsc/gsl

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