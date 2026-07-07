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Lazio, istituzioni locali e Ue insieme per rafforzare il dialogo con i territori

ROMA (ITALPRESS) – Avvicinare l’Europa alle comunità locali e rafforzare il dialogo tra istituzioni europee, Regione ed enti territoriali. È questo l’obiettivo dell’incontro del Comitato europeo delle Regioni di Bruxelles, che si è svolto a Roma presso il WeGil, insieme a un centinaio tra sindaci e amministratori locali. L’appuntamento è promosso dal Consiglio regionale del Lazio, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome e dal Comitato europeo delle Regioni.
mec/mgg/azn

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