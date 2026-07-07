L’Italpress sigla un accordo di cooperazione con la Libyan News Agency

PALERMO (ITALPRESS) – Nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’Italpress. Nella sede di Palermo dell’agenzia è stato siglato un accordo di cooperazione con LANA, la Libyan News Agency, agenzia di stampa nazionale libica. Un’intesa che rafforza il dialogo tra Italia e Libia nel campo dell’informazione e che si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e i principali scenari internazionali. L’accordo prevede lo scambio reciproco di notizie, contenuti e informazioni, con l’obiettivo di favorire una rappresentazione più diretta e accurata dei rispettivi Paesi. Ma la collaborazione non si limiterà all’attività editoriale: tra i punti centrali dell’intesa ci sono anche futuri corsi di formazione, momenti di confronto professionale e possibili scambi tra giornalisti, in un’ottica di crescita comune e rafforzamento delle competenze. Per Abdul Baset Abudaya, direttore di LANA-Libyan News Agency, “la collaborazione con Italpress consentirà di far arrivare in Italia e in Europa notizie sulla Libia raccontate in maniera diretta, attraverso una fonte ufficiale e autorevole”, e questa intesa può avere un seguito importante anche sul piano della formazione. Il direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino ha espresso un “ringraziamento particolare all’ambasciatore italiano a Tripoli Gianluca Alberini” che ha contribuito a questo accordo. “L’obiettivo – ha spiegato – è lavorare insieme, condividere contenuti, esperienze e competenze”. Inoltre il tema dell’immigrazione dalla Libia verso l’Europa spesso viene raccontato in modo parziale o distorto, talvolta anche attraverso fake news. “Con questa collaborazione – ha aggiunto Borsellino – vogliamo contribuire a ristabilire la verità dei fatti, offrendo un’informazione corretta e verificata”. Secondo Bader Shniba, responsabile del Dipartimento Media Stranieri del Ministero degli Affari Esteri Libico, la cooperazione tra Italpress e LANA “può svolgere un ruolo importante proprio in questa direzione, aiutando a diffondere informazioni corrette e a offrire una rappresentazione più equilibrata della realtà libica”.

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