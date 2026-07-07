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Medici e nuove sfide, la Fnomceo riflette sul futuro della professione

ROMA (ITALPRESS) – Il 9 luglio, nella sede dell’Accademia di San Luca a Roma, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri promuove il convegno “Il lavoro dei medici nell’Italia custodita dalla cura”. Al centro dell’incontro il ruolo della professione, le motivazioni che guidano i medici e i cambiamenti nel rapporto con il lavoro, soprattutto tra i più giovani. Per il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, l’obiettivo è comprendere “come stiano cambiando il senso della professione e le aspettative delle nuove generazioni”.
col3/azn

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