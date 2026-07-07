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Piemonte, Gay “Nonostante incertezze le nostre imprese continuano a investire”

TORINO (ITALPRESS) – “L’analisi congiunturale ci racconta sicuramente preoccupazione da parte delle imprese e degli imprenditori del territorio, perché il momento congiunturale crea grandissima incertezza. L’aumento dei costi delle materie prime,
l’aumento dei costi energetici, l’incertezza geopolitica soprattutto in quei territori come il Medioriente, dove iniziava a esserci un forte sviluppo, creano una certa preoccupazione. Ma questa situazione non fa vacillare la determinazione e la resilienza delle imprese piemontesi, che continuano a investire per voler competere”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, a margine della presentazione dell’indagine congiunturale sul terzo trimestre. (ITALPRESS)

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