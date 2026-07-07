Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 7/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – Nella diciottesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Andrea Ruggieri intervista Vito Pastore, Direttore Relazioni Esterne e Programmazione Strategica del GSE – Gestore dei Servizi Energetici.

Al centro dell’incontro, il ruolo del GSE nell’accompagnare la transizione energetica del Paese, della necessità di semplificare i processi senza banalizzarli e dell’importanza di costruire una cultura dell’energia più consapevole. Una conversazione che parte da una domanda semplice: come si comunica la transizione energetica? Perché dietro ogni incentivo, ogni investimento e ogni scelta che riguarda il futuro dell’energia c’è un sistema fatto di regole, tecnologia, innovazione e decisioni strategiche. Un sistema complesso. Ed è proprio qui che entra in gioco la comunicazione. Non come semplice megafono. Ma come ponte tra istituzioni, imprese e cittadini.

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