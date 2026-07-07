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Rapporto del Mes, eurozona sotto pressione

ROMA (ITALPRESS) – L’eurozona si trova davanti a una fase di forte incertezza, segnata da sfide economiche e geopolitiche che rischiano di mettere sotto pressione crescita e conti pubblici. È il quadro delineato dal Meccanismo Europeo di Stabilità, Mes, nel rapporto Resilienza sotto pressione, diffuso a Bruxelles. Secondo il documento, l’area dell’euro deve fare i conti con un contesto internazionale sempre più complesso. Tra i principali fattori di rischio vengono indicati l’aumento delle minacce alla sicurezza, la crescente frammentazione degli scambi commerciali, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e la volatilità dei mercati finanziari. Elementi che, secondo il Mes, potrebbero rallentare l’espansione economica e aggravare la situazione delle finanze pubbliche dei Paesi membri. Il rapporto riconosce che l’eurozona ha dimostrato negli ultimi anni una significativa capacità di assorbire gli shock, superando crisi come la pandemia e le tensioni energetiche. Tuttavia, avverte che la resilienza mostrata in passato non garantisce una protezione automatica rispetto alle nuove sfide che si profilano all’orizzonte.
sat/azn

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