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Ricci “Ue unica ancora di salvezza, ora risposte su sociale e crescita”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I cittadini europei sono più europeisti rispetto a qualche anno fa, perché anche coloro che erano diffidenti sull’Europa capiscono che, in un disordine tale dal punto di vista globale, l’Europa è l’unica ancora di salvezza. Solo con un’Europa unita e più forte c’è futuro per tutti”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico, Matteo Ricci, commentando con la Italpress le preoccupazioni socio-economiche delle famiglie europee di fronte alle attuali tensioni internazionali.

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