Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni nel nuovo hub logistico di Catania





CATANIA (ITALPRESS) – Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni di euro per un nuovo polo logistico automatizzato nella zona industriale di Catania. La struttura, integrata con lo stabilimento esistente, potrà ospitare circa 43 mila posti pallet e sarà collegata alla fabbrica da un tunnel sopraelevato, creando un sistema unico tra produzione, stoccaggio e distribuzione. Il magazzino, dotato di tecnologie AI e automazione dei flussi, punta ad aumentare efficienza e capacità operativa. Previsti anche impianti fotovoltaici e batterie di accumulo per ridurre l’impatto energetico.

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