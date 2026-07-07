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Tg Economia – 7/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Rapporto del Mes, eurozona sotto pressione
– A maggio cresce la domanda di trasporto aereo merci
– Lavoro, 25 mila dimissioni per assenze prolungate in 18 mesi
– Carta “Dedicata a te” 2026, a chi spetta il bonus
sat/azn
– Rapporto del Mes, eurozona sotto pressione
– A maggio cresce la domanda di trasporto aereo merci
– Lavoro, 25 mila dimissioni per assenze prolungate in 18 mesi
– Carta “Dedicata a te” 2026, a chi spetta il bonus
sat/azn
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