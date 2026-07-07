Tg Sport – 7/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Sinner piega Struff in 3 set e vola in semifinale

– Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per i bilanci di Napoli e Bari

– Mondiali: doppietta di De Ketelaere, il Belgio travolge gli Usa

– Juventus: ufficiale Massara nuovo CFO, offerta a Kessie

– Milan, Cardinale accoglie Amorim a Milanello

– Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B

– Trent’anni di Fair Play Menarini “Per celebrare i valori delle vere vittorie”

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