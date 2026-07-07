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Tg Sport – 7/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner piega Struff in 3 set e vola in semifinale
– Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per i bilanci di Napoli e Bari
– Mondiali: doppietta di De Ketelaere, il Belgio travolge gli Usa
– Juventus: ufficiale Massara nuovo CFO, offerta a Kessie
– Milan, Cardinale accoglie Amorim a Milanello
– Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B
– Trent’anni di Fair Play Menarini “Per celebrare i valori delle vere vittorie”
/gtr
– Sinner piega Struff in 3 set e vola in semifinale
– Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per i bilanci di Napoli e Bari
– Mondiali: doppietta di De Ketelaere, il Belgio travolge gli Usa
– Juventus: ufficiale Massara nuovo CFO, offerta a Kessie
– Milan, Cardinale accoglie Amorim a Milanello
– Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B
– Trent’anni di Fair Play Menarini “Per celebrare i valori delle vere vittorie”
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