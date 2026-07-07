Ue, Cisint “Europa ideologizzata aumenta incertezza, serve svolta su energia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Noi non siamo contrari all’Unione Europea, ma siamo contrari a un’Unione Europea che purtroppo è ancora molto burocratizzata e ideologizzata. Che ci sia necessità di aggregazioni non ci sono dubbi, ma dopo bisogna governare le situazioni”. Lo ha dichiarato Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega, analizzando il rapporto tra i cittadini e le istituzioni comunitarie alla luce degli ultimi dati sui livelli di fiducia. Secondo CISINT, l’aumento della percentuale degli incerti rispetto al 2025 dimostra una forte preoccupazione: “I cittadini immaginano un futuro, però sono preoccupati perché non vedono aggrediti i problemi e affrontati nella maniera più adatta”. L’eurodeputata ha poi approfondito i nodi della competitività industriale e della transizione ecologica, criticando l’impostazione delle politiche ambientali di Bruxelles. “In Italia emerge con forza il tema energetico. Gli italiani sono preoccupati sapendo che in Unione Europea tutto l’aspetto del Green Deal è stato gestito e le scelte sono state fatte più da un punto di vista ideologico che utile ad avere risposte adeguate per i trasporti, per l’industria e per la vita civile di ogni cittadino”.

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