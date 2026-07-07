Ultime News

7 Lug 2026 Immobiliare, Cremona traina la Lombardia: i prezzi volano del 2,8% nel secondo trimestre
7 Lug 2026 Transizione energetica: “Prosegue l’impegno per il rinnovabile nell’ex centrale di Caorso”
7 Lug 2026 “Droga del palloncino”, il tema sbarca in consiglio regionale: approvazione bipartisan
7 Lug 2026 Il raggiro delle sneakers: il venditore paga l’acquirente, via 1.700 euro. Due condanne
7 Lug 2026 Magra del fiume Po, severità idrica da monitorare nel territorio cremonese
Video Pillole

UniPa, Napoli “Il passaggio da triennale a magistrale è fortemente aumentato”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Università deve essere un traino dal punto di vista culturale, sociale, dello sviluppo tecnologico e della creazione di nuova impresa”. Così Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della conferenza stampa tenuta questa mattina a Palazzo Steri sul bilancio 2025 dell’Ateneo. “Il passaggio dalla triennale alla magistrale è fortemente aumentato e la percentuale di studenti che rimangono qui è molto più alta: questo sicuramente è legato a un problema economico, ma c’è anche una capacità di attrazione dell’ateneo e una reputazione che è cresciuta; gli studenti sono ormai consapevoli che continuare il loro percorso qui non è per nulla limitante”, ha concluso. xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...