Aeronautica Militare, trasporto d’urgenza per paziente da Napoli a Bergamo

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nella serata di ieri un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46ma Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un paziente in imminente pericolo di vita dall’aeroporto di Napoli-Capodichino a quello di Bergamo-Orio al Serio. Il paziente, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere cure specialistiche salvavita. L’equipaggio della 46ma Brigata Aerea di Pisa, ha completato le procedure di imbarco a Napoli-Capodichino decollando intorno alle ore 19:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Bergamo-Orio al Serio poco dopo le 21, dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera orobica.

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(Fonte video: Aeronautica Militare)