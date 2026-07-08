Ultime News

8 Lug 2026 Case popolari a Cremona, il Comune punta al recupero degli alloggi vuoti
8 Lug 2026 Cremonese, Fellipe Jack è a un passo. Piace Trimboli, Sanabria nel mirino della MLS
8 Lug 2026 CISL Asse del Po, lavoro cremonese in crescita ma resta il nodo della stabilità
8 Lug 2026 Martignana di Po, ai domiciliari la 25enne accusata dell’accoltellamento
8 Lug 2026 Rotary Club Soresina, passaggio di consegne: Tirelli nuovo presidente
Video Pillole

Agrifood Magazine – 8/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Torna il programma “Latte nelle scuole” per l’educazione alimentare
– Vino, consumi mondiali in calo: in sei anni crollo del 16%
– Nuova Fiera del Levante al Fancy Food di New York, focus sui mercati esteri
– Gelati confezionati, boom dei prezzi: +40% in cinque anni
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...