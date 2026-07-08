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Blitz in 17 città contro la pedopornografia online, 7 arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Una vasta operazione contro la pedopornografia online è stata portata a termine dalla Polizia di Stato. Trenta le persone indagate, di cui 7 arrestate. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali. Gli specialisti della Polizia Postale di Catania sono riusciti a individuare diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Cinque degli arrestati risiedono in provincia di Catania, uno a Frosinone e un altro a Potenza. L’operazione ha consentito di indagare soggetti residenti in 17 diverse città italiane.
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(Fonte video: Polizia di Stato)

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