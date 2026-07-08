Conte “Meloni dovrebbe spiegare dove prende i 19 miliardi già programmati”

NAPOLI (ITALPRESS) – Meloni dovrebbe spiegare dove va a prendere i 19 miliardi già programmati dalla prossima legge di bilancio. Dove li prende, visto che le condizioni economiche dei nostri cittadini, di famiglie sempre più impoverite, delle imprese che sono schiacciate dalla pressione fiscale record?”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a margine di “Al lavoro per cambiare l’Italia”, l’evento in corso in piazza del Gesù a Napoli organizzato dalla coalizione di centro sinistra. “Quindi, – ha proseguito – io non farei queste dichiarazioni da fenomeno a palazzo Chigi, piuttosto porterei risorse concrete per i cittadini e non per l’industria delle armi. Risorse concrete e soluzioni per le famiglie, per le imprese e non per le aziende energetiche o per le banche. La realtà è che con questo Governo ci stiamo tutti impoverendo, ma si arricchiscono i gruppi imprenditoriali e i poteri forti. E questo governo è assolutamente funzionale ai loro interessi. Ma gli italiani l’hanno capito. Non si lasciano più incantare dalle azioni di comodo”.

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