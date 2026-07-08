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Festino Santa Rosalia, Cannella “Evento attrattore per la città di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il momento è fondamentale perché, oltre a essere l’evento più sentito dai palermitani, il Festino di Santa Rosalia è oggi un brand e un attrattore importantissimo per la città di Palermo. Il Festino è apprezzato in ogni parte del mondo, grazie anche a una campagna apposita fatta dall’amministrazione comunale, rappresentando un biglietto da visita molto qualificante per la città”. Così Giampiero Cannella, Sottosegretario alla Cultura, intervenuto a margine della presentazione dei festeggiamenti per il 402° Festino di Santa Rosalia. xi6/vbo/mca3

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