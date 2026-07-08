Festino Santa Rosalia, Cucinella “Momento in cui Palermo si riconosce e unisce”





PALERMO (ITALPRESS) – “Un momento importante per la città e soprattutto l’organizzazione di questo evento rappresenta il momento in cui Palermo si riconosce e si unisce”. Così l’architetto Mario Cucinella, autore del Carro di Santa Rosalia intervenuto a margine della presentazione dei festeggiamenti per il 402° Festino. “Mi sembra che ci sia un attaccamento a questo evento che fa l’identità della città e questa è una cosa molto bella – prosegue Cucinella -. L’organizzazione da parte di Coop Culture e Odd, che hanno fatto poi il programma con tutti gli eventi legati a Palazzo dei Normanni e alla Cattedrale fino ai quattro Canti e al mare, racconterà la storia di questa città e dei normanni, civiltà di mille anni che ha attraversato questo Paese. Un evento glamour e popolare, ma che ha anche una radice storica che ha cambiato l’Occidente. L’evoluzione è quella di raccontare, attraverso arte, danza e musica, le modalità attraverso le quali si narrano i grandi eventi, e questa è davvero la cosa più importante”. xi6/vbo/mca3

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