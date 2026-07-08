Festino Santa Rosalia, Lagalla “Festa dei palermitani ma anche dei turisti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sarà un festino improntato anche su una nuova creatività artistica e che ancor più degli altri guarda a una pluralità di eventi sparsi su tutta la città, perseguendo l’obiettivo dell’amministrazione dell’inclusione e del superamento delle disuguaglianze”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo intervenuto a margine della presentazione dei festeggiamenti per il 402° Festino di Santa Rosalia. “Un festino – prosegue Lagalla – che si segnala nella sua impronta di ripensare a Rosalia come donna normanna, in un anno, il 2027, che si apre ai mille anni di presenza della dominazione normanna nei Paesi d’Europa e per questo sarà presente il presidente della Regione Normandia, Hervé Morin. Deve essere la festa dei palermitani, certamente numerosi, ma anche dei turisti rispetto ai quali registriamo un aumento, grazie a un’importante opera di campagna promozionale che ha reso il Festino un brand internazionale”. xi6/vbo/mca3

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