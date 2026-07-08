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Iran, Meloni “Non abbiamo partecipato e non parteciperemo agli attacchi”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sull’utilizzo delle basi Usa in Italia “abbiamo avuto una linea molto chiara dall’inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie. Dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all’Iran, non stiamo partecipando agli attacchi all’Iran e non parteciperemo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del summit della Nato ad Ankara.

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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