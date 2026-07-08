L’Italia che Abiteremo by Remind, pubblico e privato sul futuro delle città





ROMA (ITALPRESS) – Le trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione de L’Italia che Abiteremo by Remind, che si è tenuta a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo INAIL. L’iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell’immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.

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