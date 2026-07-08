Meeting di Rimini, Albano “Da politica ascolto e attenzione a economia sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema del Meeting ‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ è un movimento che richiede una direzione. La politica può dare questa direzione e lo può dare anche attraverso l’ascolto e l’attenzione ai temi dell’economia sociale. Proprio qualche giorno fa è stato approvato in Consiglio dei Ministri il piano sull’economia sociale per guardare l’economia anche dal punto di vista della centralità della persona, così come il Piano Casa. Ma questa diventa una domanda per ciascuno di noi, soprattutto per chi ha degli delle responsabilità di governo, ossia cosa ci muove e dove andiamo”. Così Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione della presentazione della 47ma edizione del Meeting di Rimini.

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