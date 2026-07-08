Ultime News

8 Lug 2026 Casalbuttano, riapre l’ufficio postale rinnovato: nuovi servizi per cittadini e territorio
8 Lug 2026 Il Cremona Summer Festival 2026 prosegue con quattro nuovi appuntamenti dal 10 al 13 luglio
8 Lug 2026 Furto in azienda a Casalbuttano: le telecamere incastrano il presunto ladro, un denunciato
8 Lug 2026 Controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e un allontanamento dalla zona della stazione
8 Lug 2026 Giovanni Sgroi condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per abusi sessuali
Video Pillole

Nato, Borchia “Spesa per la difesa al 5% del Pil obiettivo irraggiungibile”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il 5% ritengo che sia un obiettivo non raggiungibile dall’Italia nel breve e nel medio periodo. Poi in futuro si vedrà, ma per il momento non penso sia una pista praticabile, anche perché ci sono tante altre priorità delle quali bisogna tener conto”. Lo ha dichiarato Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, analizzando l’attuale dibattito sulle spese militari all’interno dell’Unione Europea e le richieste di incremento dei budget per la difesa.

xf4/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...