Nato, Borchia “Spesa per la difesa al 5% del Pil obiettivo irraggiungibile”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il 5% ritengo che sia un obiettivo non raggiungibile dall’Italia nel breve e nel medio periodo. Poi in futuro si vedrà, ma per il momento non penso sia una pista praticabile, anche perché ci sono tante altre priorità delle quali bisogna tener conto”. Lo ha dichiarato Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, analizzando l’attuale dibattito sulle spese militari all’interno dell’Unione Europea e le richieste di incremento dei budget per la difesa.

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