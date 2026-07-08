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Nato, Meloni “Rispettiamo impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “L’Italia si è presentata con una percentuale del 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all’anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza e della resilienza. Perché vogliamo rispettare gli impegni e lo faremo, ma lo vogliamo fare in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e priorità, in base al contesto e alle nostre possibilità”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del summit della Nato ad Ankara.

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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