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Nuovo terminal Roma Urbe, Di Palma “Al via Regional Air Mobility”

ROMA (ITALPRESS) – “La regional air mobility è una realtà diventata, con questa inaugurazione, qualcosa di importante per la mobilità dei cittadini romani, abbiamo un collegamento elicotteristico da e per Fiumicino, ci sono aerei che portano a vedere una Italia altrettanto bella, piccole città ma che
garantiscono una idea di delocalizzazione turistica”. Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente Enac, a margine dell’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto nell’Urbe.

xc3/sat/gtr

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