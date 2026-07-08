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Racket, Dragotto “Vicinanza istituzione aiuta gli imprenditori a denunciare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono contento del fatto che il Prefetto e che l’assessore Tamajo, in particolare, abbiano organizzato questa riunione in modo da creare più vicinanza e fare più squadra affinché gli imprenditori possano essere più tranquilli e fare le relative denunce”. Così l’imprenditore Tommaso Dragotto, presidente e fondatore di Sicily by Car, bersaglio di intimidazioni, a margine di un incontro nell’aula del Consiglio comunale di Carini, nel palermitano, convocato su iniziativa dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo dopo i recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive. vbo/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Edy Tamajo)

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