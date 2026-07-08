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Racket, Prefetto Palermo “Battaglia si combatte e si vince insieme”

PALERMO (ITALPRESS) – “È una battaglia che si combatte e si vince insieme. È sempre stato così e sarà sempre così. Fermo restando che noi possiamo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Naturalmente se in questo veniamo sostenuti da tutti i risultati arrivano più facilmente. È una sfida che dobbiamo raccogliere, che abbiamo raccolto e che cercheremo di affrontare con determinazione. E’ il nostro lavoro di ogni giorno”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine di un incontro nell’aula del Consiglio comunale di Carini, nel palermitano, convocato su iniziativa dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo dopo i recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive. vbo/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Edy Tamajo)

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