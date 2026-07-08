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Tg Economia – 8/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Parlamento UE approva la riforma dei diritti dei passeggeri aerei
– Turismo, valorizzare i piccoli Comuni può generare 1,6 miliardi di Pil
– Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni nel nuovo hub logistico di Catania
– Irpef, cosa cambia con la riforma
fsc/gtr

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