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Tg News – 8/7/2026  

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Chiuso il vertice Nato: “Sostegno a Kiev, mai nucleare all’Iran”
– Meloni su Trump: “Non mi pento di nulla”
– Tensione Washington-Teheran, potenti attacchi Usa
– Sparatoria in una scuola in Germania, numerosi feriti
– Truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi
– A Palermo medico accoltellato mentre è in servizio
– Fmi conferma stime per Italia: Pil + 0,5% nel 2026 e 2027
– Nato, Meloni “Rispettiamo impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità” 
– Previsioni 3B Meteo 9 Luglio

gsl

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