Tg News – 8/7/2026 

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Chiuso il vertice Nato: “Sostegno a Kiev, mai nucleare all’Iran”– Meloni su Trump: “Non mi pento di nulla”– Tensione Washington-Teheran, potenti attacchi Usa– Sparatoria in una scuola in Germania, numerosi feriti– Truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi– A Palermo medico accoltellato mentre è in servizio– Fmi conferma stime per Italia: Pil + 0,5% nel 2026 e 2027– Nato, Meloni “Rispettiamo impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità”– Previsioni 3B Meteo 9 Luglio

gsl