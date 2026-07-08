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Tg Sport – 8/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Wimbledon: si spegne il sogno di Paolini, domani Sinner-Djokovic
– Mondiali: rimonta epica dell’Argentina sull’Egitto, la Svizzera elimina la Colombia
– Milan, Amorim: “Idee diverse da Allegri, vinciamo la seconda stella”
– Juventus: Carnevali apre al ritorno di Vlahovic, continua la trattativa per Kessie
– Dybala rinnova con la Roma fino al 2027
– Henley, doppietta storica: l’Italia riscrive la leggenda del canottaggio
azn

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