Ue, Donazzan “Italiani preoccupati da deindustrializzazione”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Gli italiani oggi hanno paura dell’incertezza del futuro. La loro principale preoccupazione riguarda la deindustrializzazione, la chiusura delle fabbriche e il costo della vita, fenomeni strettamente legati anche alle politiche europee”. Lo afferma l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan, commentando i risultati dell’ultimo Eurobarometro.Secondo Donazzan, dall’indagine emerge come molti lavoratori siano passati da impieghi nel settore industriale a occupazioni nei servizi, con contratti meno remunerativi che incidono negativamente sul tenore di vita delle famiglie.

xf4/sat/gtr