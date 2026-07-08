Ultime News

8 Lug 2026 Casalbuttano, riapre l’ufficio postale rinnovato: nuovi servizi per cittadini e territorio
8 Lug 2026 Il Cremona Summer Festival 2026 prosegue con quattro nuovi appuntamenti dal 10 al 13 luglio
8 Lug 2026 Furto in azienda a Casalbuttano: le telecamere incastrano il presunto ladro, un denunciato
8 Lug 2026 Controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e un allontanamento dalla zona della stazione
8 Lug 2026 Giovanni Sgroi condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per abusi sessuali
Video Pillole

Ue, Moratti “Rafforzare strategia di adattamento al cambiamento climatico”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa deve continuare a ridurre le emissioni, ma attraverso incentivi che favoriscano investimenti, crescita e occupazione. Allo stesso tempo, è indispensabile rafforzare la strategia europea di adattamento per proteggere cittadini e territori dagli effetti sempre più frequenti del cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato Letizia Moratti, eurodeputata del PPE e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervenendo oggi nell’Aula di Strasburgo durante il dibattito sulla preparazione e risposta dell’UE alle ondate di calore e agli incendi.
Moratti ha ricordato come “milioni di europei stiano vivendo estati segnate da temperature estreme, incendi e gravi disagi per anziani, famiglie e bambini”, sottolineando la necessità di affiancare alla prevenzione una efficace politica di adattamento.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...