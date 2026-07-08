Ultime News

8 Lug 2026 Giovedì d’Estate: appuntamento imperdibile per appassionati di fumetti e giochi da tavolo
8 Lug 2026 Università Cattolica, due milioni di euro per garantire le borse di studio a studenti idonei
8 Lug 2026 Lega B, Francesco Dini entra nel Consiglio Direttivo. Noto è il nuovo vicepresidente
8 Lug 2026 Non sono gli imputati i rapinatori della farmacia Riccaboni: assolti a nove anni dai fatti
8 Lug 2026 Carta d’Identità cartacea, dedalo tra validità e scadenze. Romagnoli: “Norme confuse”
Video Pillole

Vigilanza Rai, La Russa “Muro contro muro è colpa di entrambe le parti”

ROMA (ITALPRESS) – “I presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei
partiti e delle commissioni, anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sulla Commissione di vigilanza Rai a margine del convegno “Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione”, a Palazzo
Giustiniani.

sat/gsl (Fonte video: Senato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...