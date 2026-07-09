Al-Drouish “Misurata Free Zone può essere un ponte tra Europa e Africa”





ROMA (ITALPRESS) – Trasformare la Misurata Free zone in “un ponte di collegamento tra Europa e Africa”: è questo l’obiettivo secondo il direttore generale della zona franca, Ayman Hamida Al-Drouish, intervistato dall’agenzia Italpress. Al-Drouish ha partecipato oggi ai lavori dell’evento di presentazione della Misurata Free Zone, organizzato presso Unioncamere a Roma dalla Camera di Commercio Italo-Libica e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli, Unioncamere e l’International Propeller Club – Port of Roma.

lcr/azn

© Riproduzione riservata