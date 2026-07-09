Buglione “Nello sleddog il cane diventa atleta, è il nostro fiore all’occhiello”





ROMA (ITALPRESS) – “Lo sleddog è il nostro fiore all’occhiello, in questo momento rappresenta per noi l’impegno politico, oltre che tecnico e sportivo, più importante”. Lo ha dichiarato Felice Buglione, presidente della Fidasc. La cinofilia sportiva continua a vivere una fase di crescita: “Abbiamo registrato un grande incremento, dovuto anche al fatto che in sempre più famiglie italiane c’è la presenza di un cane. Così l’animale da compagnia diventa un atleta”.

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