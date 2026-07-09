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Calabria, Occhiuto “Vino straordinario strumento di marketing territoriale”

ROMA (ITALPRESS) – “La Calabria è una regione ambiziosa, aveva già organizzato negli ultimi due anni ottime edizioni di questa iniziativa. Questa volta raddoppiamo, non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c’è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, su questa attività noi stiamo molto investendo con risultati molto positivi dal punto di vista dell’export”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi di Vinitaly and the City a Sibari e Reggio Calabria. “Ci aspettiamo di raddoppiare rispetto all’edizione passata che è stata già un successo straordinario, questa volta ci aspettiamo ancora più ospiti a Sibari, ma anche a Reggio Calabria, credo saranno numeri molto interessanti”, ha concluso.

xb1/col4/mca1

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