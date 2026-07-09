Campo largo, Ruffini “Non basta una foto, serve una visione del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il campo largo è un eterno ‘giorno della marmotta’, mi sembra di ritornare ciclicamente allo stesso punto di partenza. L’alternativa di governo del Paese non si esaurisce né in una foto, né in una manifestazione, né in singoli provvedimenti che adesso alcuni componenti del campo largo stanno portando avanti. Bisogna capire qual è la visione del paese, che non è una cosa fumosa, ma è una cosa concreta”. Così Ernesto Maria Ruffini, leader del movimento “Più Uno”, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “Altrimenti l’alternativa è rischiare non solo di non vincere le elezioni”, ma di “sbandare alla prima curva di un eventuale governo”, spiega Ruffini. “Se si affeziona a una foto ricordo” si arriva a pensare che “non abbiamo bisogno di tutti gli altri”.

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