Carceri, De Lisi (Garante Sicilia) “Priorità a tutela salute dei detenuti”





PALERMO (ITALPRESS) – “La criticità maggiore nelle carceri è sempre la sanità, soprattutto in relazione all’aspetto psichiatrico e a quello della tossicodipendenza, se si considera che spesso abbiamo fenomeni di doppia diagnosi”. Così Antonino De Lisi, Garante regionale dei diritti dei detenuti, a margine di un incontro nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani a Palermo, per sollecitare i sindaci dell’Isola a istituire la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti.

(ITALPRESS).

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