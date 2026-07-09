Ultime News

9 Lug 2026 Sorteggio calendari Serie B 2026-2027 il 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli
9 Lug 2026 Domiciliari per il centauro fuggito all’alt della polizia: in lacrime ha chiesto scusa
9 Lug 2026 Maxi operazione contro la pedopornografia online, perquisizioni anche nel Cremonese
9 Lug 2026 Tansizione digitale e continuità dei servizi: sottoscritto accordo tra Prefettura e Procura
9 Lug 2026 Minaccia 2 donne col coltello per aver parcheggiato davanti al suo cancello: denunciato
Video Pillole

Ciclone Harry, Schifani nel Siracusano ““Massimo impegno per ripristino danni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho effettuato un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi in anticipo i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal Ciclone Harry, e a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
(ITALPRESS).
col3/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...