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Cina, ponti galleggianti evacuano studenti nel Guangxi alluvionato
La “portaerei per i soccorsi sull’acqua” arriva nel Guangxi, colpito dalle alluvioni.
I ponti galleggianti motorizzati fungono da ancora di salvezza, trasportando al sicuro attraverso le acque alluvionali migliaia di studenti rimasti bloccati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)
I ponti galleggianti motorizzati fungono da ancora di salvezza, trasportando al sicuro attraverso le acque alluvionali migliaia di studenti rimasti bloccati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)
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