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Colicchi “La Libia è un mercato naturale, Misurata Free zone è hub promettente”

ROMA (ITALPRESS) – La Libia è oggi “il mercato più naturale per le nostre Pmi”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Nicola Colicchi, presidente della Camera di commercio italo-libica, in occasione dell’evento di presentazione della Misurata Free Zone, organizzato presso Unioncamere a Roma dalla Camera di Commercio Italo-Libica e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli, Unioncamere e l’International Propeller Club – Port of Roma.
lcr/azn

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