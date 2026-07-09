Ultime News

9 Lug 2026 Non stalking, ma molestie: quattro mesi di arresto per il frate “mancato”
9 Lug 2026 Bando per i distretti del Commercio: Cremona candida il progetto “Verde & Vetrine”
9 Lug 2026 Poste di Castelverde chiuse fino al 20 agosto: al via i lavori di riqualificazione e il progetto Polis
9 Lug 2026 Cremonese, lunedì il rientro in Italia di Fellipe Jack per le visite mediche e la firma
9 Lug 2026 Il RadioTv Forum 2026 di Aeranti-Corallo premia Studio1 per i suoi primi cinquant’anni
Video Pillole

Farmaci, Olesen (Novo Nordisk) “Volàno di investimenti, cure e posti di lavoro”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I farmaci innovativi hanno un impatto enorme anche sull’economia, per non parlare dei posti di lavoro e della creazione di una forte e innovativa industria farmaceutica”. Lo ha affermato Jens Pii Olesen, CEO di Novo Nordisk Italia, a margine di una tavola rotonda al Parlamento Ue di Strarburgo, commentando gli effetti sul settore farmaceutico del “Most Favored Nation” (MFN), il meccanismo commerciale statunitense voluto dall’amministrazione Trump per abbassare i prezzi dei medicinali venduti negli Stati Uniti da compagnie farmaceutiche non americane ancorandoli a quelli di 19 Paesi appartenenti all’Ocse, tra cui l’Italia. Una misura che, secondo i dati diffusi dall’Istituto per la Competitività (I-Com), a dodici mesi dal lancio ha provocato una contrazione del 67% dei nuovi lanci di farmaci nel mercato italiano.

xf4/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...