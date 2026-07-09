Ultime News

9 Lug 2026 Sorteggio calendari Serie B 2026-2027 il 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli
9 Lug 2026 Domiciliari per il centauro fuggito all’alt della polizia: in lacrime ha chiesto scusa
9 Lug 2026 Maxi operazione contro la pedopornografia online, perquisizioni anche nel Cremonese
9 Lug 2026 Tansizione digitale e continuità dei servizi: sottoscritto accordo tra Prefettura e Procura
9 Lug 2026 Minaccia 2 donne col coltello per aver parcheggiato davanti al suo cancello: denunciato
Video Pillole

Fontana “C’è un prima e un dopo disastro di Seveso”

MILANO (ITALPRESS) – “C’è quello che succedeva prima di Seveso e quello che è iniziato a succedere dopo Seveso. Quando ci si è resi conto della necessità assolutamente imprescindibile di dover iniziare a occuparsi anche del territorio e di uno sviluppo industriale che non andasse a ledere i diritti del territorio”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del convegno per il 50esimo anniversario dal disastro ambientale di Seveso. “Dopo quell’incidente, sono cambiate le legislazioni, è stata adottata la direttiva Seveso”, una normativa europea volta a prevenire e controllare i rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze chimiche e pericolose.
xm4/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...