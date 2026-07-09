Fontana “C’è un prima e un dopo disastro di Seveso”





MILANO (ITALPRESS) – “C’è quello che succedeva prima di Seveso e quello che è iniziato a succedere dopo Seveso. Quando ci si è resi conto della necessità assolutamente imprescindibile di dover iniziare a occuparsi anche del territorio e di uno sviluppo industriale che non andasse a ledere i diritti del territorio”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del convegno per il 50esimo anniversario dal disastro ambientale di Seveso. “Dopo quell’incidente, sono cambiate le legislazioni, è stata adottata la direttiva Seveso”, una normativa europea volta a prevenire e controllare i rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze chimiche e pericolose.

xm4/fsc/mca3

© Riproduzione riservata